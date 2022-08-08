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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الرى: البدء فى تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة

صدى البلد

عقد  وزير الرى  والموارد المائية  الدكتور محمد عبد العاطى اجتماعاً مع  الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة  والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها بمحافظات الوجه القبلى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى ، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين ، موضحاً أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً ، بإعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية.

وأوضح  أنه يجرى العمل على تنفيذ  (٣٦٨) مشروع بمحافظات الصعيد ، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى ، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت المائية ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وحماية جوانب نهر النيل.

وأضاف  أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٨٠٣ كيلومتر بتكلفة ١٠.١٠ مليار جنيه وجارى تأهيل ترع بأطوال ١٧٧٦ كيلومتر  بتكلفة ٦.٤٠ مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بخلاف ١٢١٦ كيلومتر جارى الطرح والترسية لها بقيمة حوالى ٤ مليار جنيه ، بالإضافة لاعمال تطوير الري وتأهيل المساقي بقيمة ٤٢٤ مليون جنيه.

وقد تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد ، كما يجرى تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتأهيل محطات الرفع بقيمة ٦٢١ مليون جنيه ، وتنفيذ أعمال للحماية من أخطار السيول بقيمة ٣٧١ مليون جنيه ، وتنفيذ أعمال حفر للآبار الإستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية بقيمة ٧٥٧ مليون جنيه ، وتنغيذ أعمال للصرف المغطي ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ٣٥٨ مليون جنيه ، فضلا عن أعمال حماية جوانب نهر النيل بقيمة ١٧ مليون جنيه ، بالإضافة للأعمال المساحية التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة بمحافظات الصعيد.

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الري، فقد تم إزالة ما يقرب من ٢٤ ألف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى ٢.٤٠ مليون متر مربع حتى تاريخه.

وقد سبق للوزارة إنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

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وزير الري مشروعات الموارد المائية قناطر ديروط الجديدة محافظات الصعيد

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