فوزية العشماوي: الانتماء للوطن هو احترام القانون والآخرين والحكومة.. فيديو

قالت الدكتورة فوزية العشماوي، أستاذة الحضارة الإسلامية بجامعة جنيف في سويسرا، إن أقباط مصر ليسوا ضيفوا أو أقلية بل هم أصل الدولة والوطن وليسوا غرباء.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلة" أن الوطن يسكن فينا ويعيش فينا، الوطن الأم له مكانة في الوجدان والانتماء إلى الوطن معناه احترام هذا الوطن والمسئولين والدستور والقانون والحكومة".

شروط المواطنة

وأضافت الدكتورة فوزية العشماوي، من شروط المواطنة أن يتم احترام الوطن مع احترام الآخر في هذا الوطن، والوطن هو الدولة المفهوم الحديث.

واستطردت أنه لا توجد دولة في العالم يدين الجميع فيها بدين واحد وأصبح هناك تعددية دينية وثقافية ولغوية في كل دولة وكل وطن وهذا الأمر ينطبق على مصر أيضا.

وكشفت الدكتورة فوزية العشماوي، أستاذة الحضارة الإسلامية بجامعة جنيف في سويسرا، أن كل دولة بها أغلبية وأقلية إلا مصر، لأن أقباط مصر عددهم أقل من مسلمي مصر ولكن أقباط مصر لا تنطبق عليهم قوانين الأقلية لأنهم أهل بلد أًصليون.