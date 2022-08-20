29 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ