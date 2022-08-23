ميركاتو نار بالأسماء| الاهلي يضم 4 صفقات.. ومرتضى يُنهي 3 للزمالك .. التفاصيل الكاملة

يبدو أن الصراع بدأ مبكرًا بين الأهلي والزمالك، قبيل الموسم الجديد، ولكن من حيث ضم الصفقات الجديدة للفريقين.

الزمالك أنهى الموسم متوجًا بلقب الدوري بينما الأهلي لم يتمكن من إحراز المركز الثاني بعد في منافسة مع بيراميدز، الذي خسر بالأمس من نادي فيوتشر.

عودة بمنتهى القوة

وفي ظل ظروف النادي الأهلي وصفوفه غير المكتملة، أكد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قال إن الفترة المقبلة ستشهد عودة الفريق مرة أخرى بمنتهى القوة والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر، سواء الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا أو السوبر المصري أو السوبر الأفريقي وكأس مصر وغيرها من البطولات.

ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسائل طمأنينة إلى عشاق القلعة الحمراء بشأن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد الفترة غير الجيدة التي يعيشها الآن، وتقلص فرص الفريق في التتويج بلقب الدوري الممتاز.

4 صفقات أهلاوية

وأكد مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، عبر برنامجه في قناة الشمس إن النادي الأهلي أنهى رسميًا 4 صفقات محلية.

فيما أكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن الأهلي أيضا نجح في التعاقد مع لاعب مدافع بجانب التعاقد مع لاعب وسط ”.

وتابع : "الأهلي يسعى لجلب 2 اجانب آخرين بدلا من ميكيسوني وبيرسي تاو في الميركاتو الصيفي".

واستطرد شوبير: "النادي الأهلي خلص مع مهاجم أجنبي قوي جدا وليس لدي تفاصيل كاملة عن الاسم والجنسية، لكن ما علمته أنه تم انهاء المفاوضات معه وسوف يتم الإعلان قريبًا".

وتدور صفقات الأهلي بحسب تصريحات الإعلاميين، حول كل من

3 صفقات في الزمالك رسميًا

وعلى الجانب الآخر، أعلن نادي الزمالك إنهاء 3 صفقات بشكل رسمي على وذلك على لسان مرتضى منصور رئيس النادي، في تصريحات تلفزيونية احتفالًا بفوز الفريق بالدوري.

وحسم الزمالك صفقة لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي ليحل محل طارق حامد المنتقل حديثًا لصفوف نادي الاتحاد السعودي.

وقال مرتضى منصور " زكريا الوردي وقع رسميا على عقود انضمامه إلى الزمالك واللاعب متواجد بالقاهرة".

وتابع:" تعاقدنا أيضا مع إبراهيما نداي وأقول لجماهير الزمالك اطمئنوا، النادي حسم صفقات محلية مميزة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

ومن جانبه أعلن عمر كمال نجم فيوتشر عودته للزمالك رسميًا، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”:" لاعب في الزمالك".