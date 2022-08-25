استخراج 5162 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بالدقهلية

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية باستخراج 2531 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 2531 عاملا على مهن مختلفة ، وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 373 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

وأوضحت المديرية أنها قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة ، حيث تم صرف 27 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 9 عمال ، كما تم صرف 28 ألفاً و 252 جنيه لـ 53 عاملاً رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 35 عامل جديد للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية : إن قامت خلال شهر يوليو الماضي بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 540 منشأة وتم القيام بـ 30 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 6 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 112 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً ، وإحالة 10 شكاوى منهم للقضاء ، و 8 لجهات أخرى ، ومازالت 91 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية انتهت من دورة تدريبية على التدريب التحويلى بوحدة التدريب المتنقلة لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة .

