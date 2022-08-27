من الساحل الشمالي.. فيفي عبده تتألق علي الشاطئ عبر انستجرام

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده، بإطلالة جذابة أنيقة علي الشاطي مرتدية فستان ستان طويل ، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

و علقت قائلة : ‏يا مساء الفل من مصر أم الدنيا الساحل الشمالي بحبك اوي

وعادت فيفي عبده ، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالى”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.