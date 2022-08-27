الرئيس التونسي: كورونا أثبتت أن التعاون بين الدول لم يكن بالقدر المطلوب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن جائحة كورونا أثبتت أن التعاون الدولي بين الدول لم يكن بالقدر المطلوب؛ مشيرا إلى أن العالم في حاجة لوضع تصور جديد.

وأضاف الرئيس التونسي، خلال كلمته بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، إن تعاون تونس مع شركائها اليابانيين سيمكنها من تحقيق تصورا جديدا ، منوها أن تونس دعت لخلق توزان جديد بين دول العالم وأن الوضع لا يمكن ان يستمر كما كان عليه .

وتابع الرئيس التونسي ، أن قارة أفريقيا بثرواتها الهائلة لا يمكنها أن تظل شعوبها تعاني من غياب المرافق الحكومية، وغيرها من الأزمات.

