غير مستغلة.. ننشر الصور الأولى لحريق محطة كهرباء حلوان

كشفت المعاينة الأولية لحريق محطة كهرباء حلوان، عن تدمير محتويات مخزن في البدروم، وتبين أن المحطة غير مستغلة.

كما تبين أنه نتيجة تقطيع قطع حديدية، سقطت شرارة على كمية من المازوت، وتسبب ذلك في اشتعال النيران التي التهمت محتويات البدروم.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل محطة كهرباء حلوان.

على الفور تم توجيه ٦ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين احتراق مخزن بالبدروم دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم السيطرة على النيران التي انتشرت بصورة كبيرة.

تم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المعمل الجنائي بالانتقال إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الحريق وأسبابه وتحديد حجم الخسائر .

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