جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى مع راكب

تمكنت اللجنة الجمركية بالوردية الأولي برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين مدير جمرك مطار أسيوط الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وقانون غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية .

فبناءأ على مذكرة سرية مقدمة من العقيد شهاب جابر رئيس مباحث مطار أسيوط الدولي مفاداها اعتزام الراكب م . ح . ا مصري الجنسية تهريب كمية النقد المصرى والأجنبى حال سفره إلى جدة على رحلة طائرة إير كايرو رقم 455 .

وبالعرض على زين العابدين أحمد فؤاد مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من عمرو محمد عبدالعزيز ومحمود عبدالحميد تحت إشراف أحمد شداد رئيس الوردية لتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب فتبين وجود 160 ألف جنيها مصرى و122 ألف و700 ريال سعودي فئات مختلفة فى ملابسه داخل حقائبه .

وقام بالجرد والتحريز أيمن عيد رئيس قسم الأمن الجمركى وصفاء شلبي مأمور التهرب الجمركي تحت إشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركى وروماني فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.

قرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢ وحرره أحمد محمد سيد مأمور الجمرك.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.