سواريش لن يرحل بسهولة.. ميدو: الأهلي على أعتاب قرار تاريخي

أكد أحمد حسام ميدو، أن الأهلي على أعتاب اتخاذ قرار تاريخي بشأن ريكاردو سواريش المدير الفني الحالي للفريق.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أهم شئ في تجربة سواريش مع الأهلي عدم المكابرة، والأهلي مُقبل على قرار تاريخي يتمثل في اختيار بديل ريكاردو سواريش"



أضاف: "بديل سواريش إذا فشل، سيكون هناك أزمة كبيرة بالنسبة لإدارة الأهلي، ولا يوجد أي إدارة في العالم، تضمن نجاح أي مدرب".



وواصل: "المدرب تظهر بصماته مبكرا مع أي فريق إذا كان مدربا كبيرا، مثلما حدث مع تشافي هيرنانديز في برشلونة، أعطى دلائل لإدارة برشلونة على نجاحه ولذلك صبرت إدارة برشلونة على المدرب".



وتابع: "لو كان تشافي لم يقدم دلائل لنجاحه المنتظر، لما كان صبر عليه خوان لابورتا رئيس برشلونة وكان جعله يرحل مثل رونالد كومان"

وعلق ميدو على أزمة ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي مع مسؤولي القلعة الحمراء حاليا ، قائلا : الأهلي تعلم من درس ريكاردو سواريش ولن يدخل في مغامرات أخرى، بشأن تعاقداته المقبلة مع المدربين



أضاف: "سواريش لن يرحل عن الأهلي بشكل سهل مثلما يفكر مسؤولو الأهلي فالمدرب سيتمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملا".



وواصل: "سواريش لن يترك حقه، فكل ما عمله مع الأهلي شهرين فقط، وسيحاول الاستفادة برحيله".



وختم حديثه قائلا: "ما يحدث بين الأهلي وسواريش مناوشات طبيعية، وسواريش بالطبع على أعتاب الرحيل وسيحدث اتفاقا بينه وبين مسؤولي الأهلي".