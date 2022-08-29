تخريج الدفعة الأولى من معهد القديس يوحنا الحبيب لدراسة العهد الجديد بسمالوط

قام نيافة الحبر الجليل أنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط، بتخريج الدفعة الأولى من معهد القديس يوحنا الحبيب لدراسة العهد الجديد.

ويتم في المعهد دراسة مجموعة من المواد المتعلقة بالعهد الجديد منها: نصوص كتابية من العهد الجديد، وجغرافيا العهد الجديد، ومفاهيم إيمانية من خلال العهد الجديد، وحقائق لاهوتية، ولغة يونانية.

وبلغ عدد طلاب الدفعة الأولى التي أتمت دراستها نحو 100 دارس ، والتقى نيافته بهم في لقاءٍ أبوي أعربوا من خلاله عن شكرهم العميق لنيافته على إهتمامه بدراسة الكتاب المقدس وتشجيعه المستمر والملحوظ على الثقافة الدينية والعامة.

وكان الأنبا بفنوتيوس قد أسس هذا المعهد منذ عام ٢٠١٩، تبلغ مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات.

من ناحية أخرى، صلى نيافة أنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والثلاثة أنبا مقارات القديسين بعزبة التقوى بنزلة عبيد التابعة للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٤ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و ٢ آخرين في رتبة أغنسطس، وشماس آخر بترتبة إيبدياكون للخدمة بالكنيسة، ودشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما عمد طفل من أبناء الكنيسة.

فيما افتتح نيافة أنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، كنيسة القديس يوسف النجار بمدينة أخميم الجديدة، وصلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وشاركه الصلوات نيافة أنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم الشرقي، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء رهبان الدير.