نهاية الدوري.. طلائع الجيش يتفوق على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم نادي طلائع الجيش على منافسه الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء يضغط هجومي من قبل لاعبي طلائع الجيش حتى تمكن عبد الرحمن أسامة "شيكا" من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 34 من خلال تسديدة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

وحاول لاعبو الإسماعيلي شن الهجمات على مرمى طلائع الجيش من أجل إحراز هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول ولكن لم يحالفهم الحظ.

ويأمل طلائع الجيش في تحقيق الفوز على الإسماعيلي ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والتواجد بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

فى حراسة المرمي .. عمر رضوان

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – عبد الله محمد – محمود البدري

فى خط الوسط .. عماد حمدي – عمر الوحش

أمامهم .. جان موريل – عبد الله السعيد – مروان حمدي

فى خط الهجوم .. حازم مرسي