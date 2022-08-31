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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أوغندا تعلن رغبتها لتأسيس شراكة مع مصر لتمكين الشباب وحماية الأطفال

سفير مصر في كمبالا
سفير مصر في كمبالا ووزيرة الدولة الاوغندية

استقبل السفير أشرف سويلم، سفير مصر في كمبالا، وزيرة الدولة الأوغندية لشئون الشباب والطفل سارة ماتيكي، بجانب كل من ندى العطار مدير تنمية الطفولة المبكرة بمكتب منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة UNICEF في كمبالا وخوشبات هوجيف رئيس قسم الشباب والمراهقة بمكتب منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في كمبالا

واستعرضت الوزيرة الأوغندية خلال اللقاء، التحديات التي تفرضها التركيبة الديموغرافية لأوغندا التي يمثل الشباب فيها 75% من تعدادها السكاني، معربةً عن رغبتها في تأسيس شراكة مع مصر لتنفيذ عدد من البرامج لتمكين الشباب وحماية الأطفال في مختلف المجالات، بما يخدم التطلعات الأوغندية الرامية لتحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي.

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وأشار السفير المصري إلى السياسة المصرية الداعمة للتنمية في الدول الإفريقية الشقيقة، الأمر الذي انعكس على تنامي أوجه الدعم المصري التنموي المقدم للجانب الأوغندي مؤخراً، مستعرضاً المشروعات المصرية التي تم تنفيذها مؤخراً في أوغندا، ومسلطاً الضوء على جهود الأطباء المصريين العاملين بالمركز الطبي المصري في "جينجا" لتحسين صحة النساء والأطفال على وجه الخصوص، بما في ذلك من خلال تنفيذ حملات توعية في عدد من وسائل الإعلام المسموعة والمؤسسات التعليمية لرفع الوعي بأهمية الكشف المبكر للأمراض.
 

كما استعرض السفير المصري التجربة الناجحة للبرامج التي ينفذها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في عدد من الدول الإفريقية، لاسيّما في مجال مكافحة التطرف والتشدد المؤدي للإرهاب، مبرزاً إمكانية مساهمة تلك البرامج في ضوء إطار تنفيذ استراتيجيتيّ مكافحة الإرهاب وبناء السلام الأوغنديتين، كون الشباب هم أكثر الفئات التي يتم تجنيدها من الجماعات الإرهابية.
 

ومن جانبهم، استعرض مسئولا مكتب منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في كمبالا البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في أوغندا فيما يتعلق بالتعليم وحماية الأطفال خلال المراحل المختلفة وبناء قدرات الشباب في أوغندا.

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