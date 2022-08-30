الخارجية: ندعم كل خطوة لخفض التوتر بالعراق والبحث عن حلول سياسية لتحقيق الاستقرار

أكدت وزارة الخارجية استمرار متابعة التطورات في جمهورية العراق الشقيق، ودعم الدولة المصرية لمؤسسات الدولة العراقية وسلامة وتطلعات مواطنيها الأشقاء.

وتهيب وزارة الخارجية وفقا لـ بيان رسمي بكافة الأطراف العراقية الاستمرار في الدفع قدماً نحو التهدئة ووقف التصعيد، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أي خلافات سياسية حالية

وتؤكد دعم مصر التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار.

كما تؤكد في هذا الصدد على دعم وحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة حفاظاً على أمن واستقرار الشعب العراقي.