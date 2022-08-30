عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: ندعم كل خطوة لخفض التوتر بالعراق والبحث عن حلول سياسية لتحقيق الاستقرار

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أكدت وزارة الخارجية استمرار متابعة التطورات في جمهورية العراق الشقيق، ودعم الدولة المصرية لمؤسسات الدولة العراقية وسلامة وتطلعات مواطنيها الأشقاء.  

وتهيب وزارة الخارجية وفقا لـ بيان رسمي بكافة الأطراف العراقية الاستمرار في الدفع قدماً نحو التهدئة ووقف التصعيد، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أي خلافات سياسية حالية

وتؤكد دعم مصر التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار. 

كما تؤكد في هذا الصدد على دعم وحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة حفاظاً على أمن واستقرار الشعب العراقي.

مصر الخارجية دعم مصر العراق الدولة المصرية مؤسسات الدولة الشعب العراقي جمهورية العراق دولة العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

موضوعات متعلقة

شكري يبحث مع وزير البيئة الجابوني موضوعات تغير المناخ ويتبادلان وجهات النظر لتعزيز العمل الدولي

رؤية مصر وتحقيق العدالة.. تفاصيل مشاركة وزير الخارجية في أسبوع المناخ بالجابون

مستعدون للدعم.. سفير مصر في باكو يستقبل بعثة منتخب الكاراتيه

وزير الخارجية يشارك في مائدة وزارية ضمن فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا

أسبوع المناخ لإفريقيا.. شكري: قارتنا تعاني من غياب عدالة التمويل.. نحتاج 331 مليار دولار.. مصر لن تبخل بأي فرصة إنقاذ في COP27

وزير الخارجية يسلم رئيس الجابون دعوة السيسي للمشاركة بقمة قادة العالم| صور

مصر والجابون يتفقان على ضرورة بلورة رؤية موحدة إزاء القضايا الإفريقية

جلسة تشاور بين وزير الخارجية ونظيره الجابوني بشأن القضايا القارية والدولية

ترشيحاتنا

إصابة بنات أحمد زاهر وجدتهم بفيروس كورونا

ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول

سفير مصر في زيمبابوي يسلم «منانجوا» دعوة من السيسي لحضور قمة قادة العالم

أوغندا تعلن رغبتها لتأسيس شراكة مع مصر لتمكين الشباب وحماية الأطفال

منتخب مصر للناشئين يفوز على سوريا 5ـ0 ويلتقي المغرب بربع نهائي كأس العرب

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

شاهد.. أسد يفتك برجل قفز داخل قفصه في غانا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ