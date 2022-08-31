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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهين: استضافة مصر للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات يدعم التحول الرقمي

حسام شاهين
حسام شاهين

قال حسام شاهين الخبير التكنولوجي وأحد المشاركين في مبادرة بناة مصر الرقمية، إن استضافة مصر للمؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات 2023 Global Symposium for Regulators (GSR) خلال النصف الثانى من عام 2023 بمدينة شرم الشيخ، ستحقق العديد من المكاسب لمصر.

وأوضح شاهين في تصريحات له، أن من أبرز هذه المكاسب الدعم الدولي للتحول الرقمي في مصر، خاصة في ظل مشاركة نخبة من قادة ورؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم بالمؤتمر، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، ومجموعة من أبرز صانعى القرارات فى هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المحلية والعالمية.

وتابع أنه من المقرر أيضا أن يشهد المؤتمر الدولي، تبادل آراء وخبرات المشاركين بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمى ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.

وأكد حسام شاهين، أن الدولة دشنت العديد من المشروعات الرقمية، أبرزها مشروع مصر الرقمية، حيث طورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، وتقوم بربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه، تم توصيل منها أكثر من 18 ألف مبنى حكومي حتى الآن.

وأردف: هذا بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع باقي الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية التي سيتم إطلاقها تباعا باستثمارات أكثر من ستة مليارات جنيه ليكون لدينا حكومة متكاملة رقمية تساعدنا على تقديم كافة الخدمات من مكان واحد "منصة مصر الرقمية.

وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية تعنى أن جميع خدماتنا ومصالحنا الحكومية متصلة بشبكة الإنترنت بدون وسيط وبشكل متطور وبسيط لتسهيل الحياة والإجراءات والمعاملات الورقية بكل سهولة متاحة 24 ساعة طوال الأسبوع، لافتا إلى أن خدمات المنصة وصلت لأكثر من 130 خدمة للمواطن وسيتم تزويد العديد من الخدمات خلال السنوات القادمة.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة، تقدمت مصر 54 مركزًا دوليًا لتحصل على المركز 41 فى مؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات عن عام 2020 الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات ITU، والتقدم 43 مركزًا دوليًا والحصول على المركز 36 فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020 وكذلك الحصول على المركز 23 دولياً فى المؤشر الدولى للأمن السيبرانى عام 2019 .

مصر التحول الرقمي منصة مصر الرقمية وزارة الإتصالات شرم الشيخ

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