بعد أيام.. أخبار سارة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

أعلن النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، خبرًا سارًا، للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد.

وقال عضو مجلس النواب، إن المواطنين سيحق لهم من يوم 7-5، سيتوجه المواطنين من أجل المصالحات الجديدة، على مخالفات البناء، وفي نفس الوقت سيكون هناك قرارات بشأن المواطنين الذين تقدموا على التصالح من قبل.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الفترة المقبلة سيكون هناك قرارات نهائية بشأن التصالح على مخالفات البناء.

ولفت إلى أن ما تم التصالح عليه عدد قليل جدًا يصل لـ 4 %، ولكن هناك عدد كبير من المواطنين ينتظرون تطبيق القانون الجديد لحل المشكلات.