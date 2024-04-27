عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ثمنه «على قد الإيد».. سعر ومواصفات أقوى موبايل شبابي من سامسونج

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A15

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها المميز Galaxy A15 والذي يعد أكثر هواتف الفئة المتوسطة والشبابية أناقة وتميزًا في المواصفات، إلى جانب سعر يناسب معظم الفئات. 

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15 

يتميز بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2430 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.  

 

ويقدم  كاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع +Dimensity 6100، من إنتاج شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A15 

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A15 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 524 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

Galaxy A15 سعر Galaxy A15 سامسونج سامسونج Galaxy A15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

أبقى حامل .. تعليق مثير من ياسمين عز عن شائعات طلاق السقا وزوجته

ترشيحاتنا

سحلوهم.. تعلق ساخر من أحمد موسى عن مشاهد إعتقال طلاب الجامعات الأمريكية

يناقش إنهاء الحرب لأول مرة.. الاقتراح الإسرائيلي بشأن المفاوضات مع حماس |تفاصيل

+90| الجونة يحقق فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري في الدوري

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بفرض الرقابة على استخدامات طلاب المدارس للإنترنت

فرنسا تعلن مفاجأة داخل هذا النوع من المياه| تفاصيل

أبرزها الاستفادة من ساعات النهار الطويلة.. تعرف على أهداف قانون التوقيت الصيفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة تايجر .. ياسمين عبدالعزيز ضيفة إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»|شاهد

ملابس ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

وسط حشد جماهيري كبير.. أحمد سعد يشعل أجواء حفله بولاية هيوستن الأمريكية|صور

طريقة عمل كوكيز بالعسل| بأسهل الخطوات

فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ