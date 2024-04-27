ثمنه «على قد الإيد».. سعر ومواصفات أقوى موبايل شبابي من سامسونج

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها المميز Galaxy A15 والذي يعد أكثر هواتف الفئة المتوسطة والشبابية أناقة وتميزًا في المواصفات، إلى جانب سعر يناسب معظم الفئات.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15

يتميز بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2430 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع +Dimensity 6100، من إنتاج شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A15

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A15 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 524 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .