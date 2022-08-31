توزيع شهادات اجتياز دورة مهنة التبريد والتكييف بمركز تدريب الشرابية

اختتمت الدورة التدريبية لتدريب المتخصصين في التبريد والتكييف، التابعين لوزارة القوي العاملة ومصلحة الكفاية الانتاجية، التي تنظمها مديرية القوي العاملة بالقاهرة بمركز تدريب الشرابية.

وقام أحمد نظمي وكيل المديرية بتوزيع شهادات التخرج على المتدربين الذين اجتازوا الدورة الأولى بنجاح بالتعاون بين الوزارة ، ووحدة الأوزون بوزارة البيئة .

تم تسليم الشهادات بحضور المهندسين أيمن الطالونى استشاري وطني فى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وصلاح حسان بمنظمة أشرى بيراميدز، وأحمد قرشى منسق البرنامج التدريبى للمتدربين ومحمد عبد الحكيم مشرف من الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة، وصفوت محمد مدير مركز تدريب الشرابية.

قام المتدربون المشاركون بتقديم الشكر لجميع من شارك فى إتمام ونجاح هذه الدورة.

وكان مدحت الغمراوي وكيل أول الوزارة مدير المديرية، قد افتتح الدورات التدريبية لتدريب المتخصصين في التبريد والتكييف التابعين لوزارة القوي العاملة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، حيث يتم التدريب على كيفية التخلص من الموادالهيدروكلورفلوروكربونيه، والتى تؤثر بالاضرار البالغة على طبقة الأوزون، وذلك باستخدام الأجهزة الحديثة.

وتتم الدورات تحت إشراف وزارة القوى العاملة وجهاز شئون البيئة ومدة الدورات شهر على أربع دورات وسوف يتم تطبيق ما تم الاستفادة للمدربين من هذه الدورات قريبا على جميع متدربي التبريد والتكييف الوافدين لمراكز التدريب المهني .

ويقوم مركز تدريب الشرابية بتدريب وتأهيل وإعداد أبناء المنطقة على أحدث العدد والأدوات على المهن التي يحتاجها سوق العمل بها سواء فى مراكز التدريب الثابتة أو وحدات التدريب المتنقلة التى أطلقتها فى المحافظات .

ويضم مركز تدريب الشرابية ورشة صيانة الحاسب الآلي ، ومعمل اللغات ، ,ورشة لحام المعادن ، والتفصيل والحياكة ، وإصلاح الأجهزة المنزلية ، والوحدة الجديدة المستحدثة الطاقة الشمسية .

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