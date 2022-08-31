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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أغذية فاسدة داخل محل مأكولات بدون ترخيص في قصر النيل

صدى البلد

 

 تمكن رجال المباحث من ضبط أكثر من نصف طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات بدون ترخيص بالقاهرة.

وكانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط المسئول عن محل للمأكولات كائن بقصر النيل وذلك لإدارته المحل بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات من  المواد الغذائية مجهولة المصدر ، ومنتهية الصلاحية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عثر بداخل المحل المشار إليه على 626 كيلو جرام مواد غذائيةوجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى 

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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