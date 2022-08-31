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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لطلبة الجامعة.. أرخص مازدا 3 أوتوماتيك بسعر 152 ألف جنيه |صور

مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010

ينتشر في السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات والتي تحتوي علي كثير من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تتماشي مع احتياجات الشباب خصوصا طلاب الجامعات اللذين يبحثون في سياراتهم عن الراحة والرفاهية ومنها سيارة مازدا 3 موديل 2010.

 مازدا 3 موديل 2010 

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المواصفات الفنية لسيارة مازدا 3 موديل 2010

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 105 حصان وعزم اقصي للدوران 145 نويتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.2 ثانية .

 مازدا 3 موديل 2010

مواصفات السلامة والأمان في سيارة مازدا 3 موديل 2010

تحتوي سيارة مازدا 3 موديل 2010 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، نظام التحكم بالثبات، ونظام المساعدة على الكبح، ووسائد هوائية ، وأحزمة أمان .

 مازدا 3 موديل 2010

المواصفات الداخلية لسيارة  مازدا 3 موديل 2010

تقدم مقصورة سيارة سيارة  مازدا 3 موديل 2010 بالعديد من التجهيزات منها ،لوحة عدادات دائرية بارزة، ذات اللونين الأحمر والأزرق، وعجلة قيادة ثلاثية الأضلع متعددة الاستعمالات، ومقاعد واسعة مريحة ذات تصميم رياضي، وهي تمكن السائق من التحكم بالعديد من الوظائف الخاصة بالسيارة دون تشتيت انتباهه مثل الراديو والنظام الموسيقي، وشاشة عرض صغيرة، يعرض من خلالها العديد من المعلومات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية والترفيهية، وتقوم بتشغيل التنبيهات والتحذيرات، وغير ذلك من المعلومات الضرورية لدعم السائق أثناء القيادة، كما يتمتع الكونسول الوسطي بأزرار للتحكم في النظام الموسيقي ونظام تكييف الهواء، وذاكرة مقاعد كهربائية، ومقود متعدد الوظائف، ومسجل CD، ونظام ملاحة، ومشغل DVD، ونظام بلوتوث، ومدخل لربط الأجهزة الموسيقية iPod.

 مازدا 3 موديل 2010

المواصفات الخارجية لسيارة مازدا 3 موديل 2010

تأتي سيارة  مازدا 3 موديل 2010 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، خطوط بارزة في المقدمة ممزوجة مع شبك التهوية ذي الابتسامة العريضة، وبأضواء أمامية لطيفة تعمل بتقنية زينون وبغطاء محرك مضلع، إلى جانب الصداد الأمامي الكبير الجميل الذي يغطي المقدمة، وتنساب الخطوط الديناميكية الجانبية في مازدا 3 إلى الخلف، لتلتقي مع الأضواء الخلفية المثيرة المتصلة بغطاء الصندوق ذي التصميم البارز، وبالصداد الكبير الأنيق الذي يحتوي على أضواء عاكسة ومخرج عادم دائري من الكروم، وتقف مازدا 3 على إطارات معدنية مقاس 16 بوصة ذات تصميم شبابي، وفتحة سقف، ومقاعد من الجلد.

 مازدا 3 موديل 2010

سعر سيارة مازدا 3 موديل 2010

وتتوافر سيارة مازدا 3 موديل 2010 في سوق المستعمل بسعر يبدأ من 152 ألف جنيه ، ويصل إلي 171 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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