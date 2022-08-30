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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار مازدا 3 موديل 2022 في مصر ..صور

مازدا 3 موديل 2022
مازدا 3 موديل 2022

تعتبر السيارة مازدا 3 موديل 2022 واحدة من أشهر الإصدارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، حيث تضم السيارة باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، إلى جانب تقنيات الحماية والرفاهية ايضا.

مازدا 3 موديل 2022 

دعمت السيارة مازدا 3 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 146 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

مازدا 3 موديل 2022 

وتصل السرعة القصوى للسيارة مازدا 3 موديل 2022 إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع امكانية التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 6.7 لتر لكل 100 كم.

مازدا 3 موديل 2022 

وتعتمد السيارة مازدا 3 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2725 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4660 مم، بينما تضم من الخارج مصابيح أمامية حادة المظهر ومقدمة مدببة، بالاضافة إلى مكابح ABS و EBD، ونظام التحكم في الثبات والجر، والمساعدة على تجاوز المرتفعات، ومنظومة الوسائد الهوائية.

مازدا 3 موديل 2022 

اسعار السيارة مازدا 3 موديل 2022 

 

الفئة الأولى SPORT مازدا 3 موديل 2022 بسعر 510 ألف جنيه.

الفئة الثانية HB EXECUTIVE مازدا 3 موديل 2022 بسعر 550 ألف جنيه.

الفئة الثالثة EXECUTIVE مازدا 3 موديل 2022 بسعر 560 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HB PREMIUM مازدا 3 موديل 2022 بسعر 590 ألف جنيه.

الفئة الخامسة PREMIUM مازدا 3 موديل 2022 بسعر 610 ألف جنيه.

مازدا 3 موديل 2022 
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