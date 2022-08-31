أمطار رفع درجة الاستعداد.. أمطار خفيفة بطريق سفاجا بمحافظة البحر الأحمر

شهدت منطقة الكيلو 85 بطريق «سفاجا - قنا»، جنوب مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على المناطق الجبلية بالطريق، حيث سقطت الأمطار فجأة بعد تجمع السحب.

ورفع مجلس مدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان رئيس المدينة، درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار أخرى حفاظا على سلامة مواطني قرية النصر بمنطقة 85.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، أن الطريق الذي شهد سقوط أمطار لم يتأثر، وتسير الحركة المرورية كالمعتاد مشيرا إلى وجود سيارة تابعة للوحدة المحلية تحركت لمتابعة الموقف واتخاذ اللازم في حال وجود أي حالات طارئة.

وقال شهود عيان أن الامطار لم تتعدى القطرات وكانت خفيفة جدا ومن جهتة قال مصدر بمركز عمليات المحافظة أنه لم يتلقى أى اخطار أو بلاغ بامطار