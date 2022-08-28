بعد الإعلان عن مكافأة.. تحرير سلحفاة عالقة بمنطقة مجاويش في الغردقة

أكد حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر أنه تم تحرير سلحفاة بحرية كانت عالقة بحبال بمنطقة مجاويش على سواحل مدينة الغردقة، مشيرا إلى أن إحدى الرحلات البحرية أخطرته بتحرر السلحفاة، حيث شوهدت منطلقة بالمنطقة ولكن آثار الحبل على جسدها.

السلحفاة تسكن بمنطقة مجاويش منذ أكثر من 20 سنة

وقال الطيب إن هذه السلحفاة تسكن بمنطقة مجاويش منذ أكثر من 20 سنة، وأغلب الغواصين الذين يقومون بالغوص بالمنطقة يشاهدونها، وهي معروفة ومميزة، مشيرا إلى أنها اختفت خلال الأيام الماضية حتى اكتشفوا أنها كانت عالقة فى حبال.

مكافأة لأي شخص يجد السلحفاة

وكان حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، أمس السبت، أعلن عن مكافأة لأي من مدربي الغوص ومرشدى السنوركلينج بمدينة الغردقة، لمن يخلص سلحفاة من حبال عالقة بها. بمنطقة مجاويش.

وقال الطيب: “تلقينا إخطارا من قائد أحد اللانشات بوجود سلحفاة مربوط بجسمها حبل ملتف عليه جركن مما يعوق حركتها وممارسة حياتها الطبيعية، وذلك بمنطقة مجاويش قبالة سواحل مدينة الغردقة”.

وطالب مؤسس جمعية الإنقاذ البحرى والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر، من يقوم بتخليص السلحفاة بتصويرها قبل وبعد تخليصها من الحبال.

من جانبه، قال الدكتور محمود عبد الراضى دار، مدير معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة، إن البحر الأحمر يضم أنواعا مختلفة من السلاحف رصدت منها الخضراء، وصقرية المنقار، والسلحفاة جلدية الظهر، وكبيرة الرأس.

وأضاف أن السلاحف الخضراء وصقرية المنقار، من أكثر أنواع السلاحف المتواجدة في البحر الأحمر، حيث تعد جزر الجفتون ووادي الجمال والزبرجد من أهم جزر تعشيش السلاحف بالبحر الأحمر.