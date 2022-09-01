أقل سعر لليورو بالبنوك اليوم الخميس 1-9-2022

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار اليورو فى البنوك

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس نحو 19.17جنيه للشراء و 19.32جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الخميس نحو 19.11جنيه للشراء و 19.27جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بنك المصرى لتنمية الصادرات اليوم الخميس نحو 19.10جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الأهلي المتحد،العقاري المصري العربي،البنك التجاري الدولي CIB،المصرف المتحد، قطر الوطني ،كريدي اجريكول )اليوم الخميس نحو 19.08جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع.

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استقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 19.08جنيه للشراء 19.19جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر نحو 19.07جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.



سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الإسكندرية ،فيصل الإسلامي)نحو 19.07جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك الاهلي نحو 19.06جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنك (قناة السويس،المشرق ،الكويت الوطني،أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية،المصرف العربي الدولي ،العربي الأفريقي الدولي،بلوم ) نحو 19.05جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع.



سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( الإمارات دبي الوطني، HSBC) نحو 19.04جنيه للشراء و 19.28جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع اليورو اليوم



بلغ سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.98جنيه للشراء و 19.15جنيه للبيع.

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أفضل سعر لشراء اليورو



وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 19.18جنيه للشراء.



وفى وقت سابق من هذا الشهر رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل كبير غير متوقع بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 0.5 في المئة لشهر يوليو، وذلك لأول مرة منذ 11 عاما كما أنها أعلى وتيرة زيادة منذ عام 2000.