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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سايسين لإتلافهما سيارة سيدة رفضت دفع مبلغ مالي لهما

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس، سايسين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإتلاف سيارة سيدة رفضت دفع مبلغ مالي نظير إنتظارها بالمكان بمنطقة التجمع الخامس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

عقب رصد أجهزة الأمن بالقاهرة تداول منشور عبر  "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من منادى ركن سيارات أمام أحد المراكز التجارية بالقاهرة بسبب إتلاف إطار السيارة الخاصة بها ، نجح رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة في ضبط مرتكبا الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورصدت أجهزة الأمن ، تداول منشور عبر ال "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من منادى سيارات أمام أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بسبب إتلافه إطار السيارة الخاصة بها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير إنتظار السيارة أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة.

 وبمواجهتهما إعترفا امام اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

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