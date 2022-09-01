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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بداخله أغذية فاسدة.. ضبط صاحب مصنع بسكويت بدون ترخيص في السلام

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع لتصنيع البسكويت والمقرمشات "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالح للاستهلاك  الآدمى لتصنيع البسكويت غاشاً بذلك  جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعُثر بداخل المصنع على (96000 قطعة مواد غذائية "بسكويت الذرة الصفراء" - 2,500 طن ذره – 1,700 طن كاكاو بودر - 800 كيلو جرام شرش لبن – 750 كيلو جرام سكر- 250 كيلو جرام شيكولاته سائلة - 200  كيلو جرام زبده - 100كيلو جرام مكسبات طعام - 40 كيلو جرام زيت طعام – أدوات التصنيع – كميات كبيرة من الأغلفة والكراتين الفارغة - "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها")

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية الغش التجاري اغذية فاسدة المواد الغذائية مصنع بدون ترخيص مواد غذائية

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