ضبط مالك شركة بالقاهرة بدون ترخيص جمّع أجهزة كمبيوتر من خامات مستعملة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والغش التجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة لتجارة وبيع أجهزة الحاسب الآلى - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) لإدارته الشركة بدون ترخيص.

وتبين من الفحص قيامه بتجميع كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلى من خامات مستعملة ووضعها داخل "شاسيه" جديد وبيعها على أنها أجهزة جديدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عثر بداخل الشركة المشار إليها على (كميات كبيرة من أجزاء ومكونات أجهزة الحاسب الآلى - عدد من الأدوات المستخدمة فى التجميع – 1000 ملصق – دفتر إستلام بضائع – مبالغ مالية من متحصلات بيع الأجهزة) وقد قدرت المضبوطات بحوالى 2 مليون جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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