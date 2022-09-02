إيران ترد على مقترحات أمريكا بشأن الاتفاق النووي وبايدن يهاجم أنصار ترامب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

بايدن: أنصار ترامب يحاولون "إعادة أمريكا إلى الوراء"

السعودية تسمح للمقيمين في دول الخليج باستخراج تأشيرة دخول سياحية إلكترونياً

الصدر يطالب بتغيير رئيس الحشد الشعبي وإخراج عناصره من المنطقة الخضراء

تسرب نفطي إثر جنوح سفينة شحن قبالة ساحل جبل طارق

الكرملين يعلق على قرار أوروبا تعليق اتفاقية تسهل منح تأشيرات للروس

عبدالله بن زايد لوزير خارجية إيران: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع دول الجوار

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل ديميتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات «كوبيلوزيس» اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث بحثا تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن وزارة السياحة في السعودية، أعلنت السماح للمقيمين في دول الخليج العربي بالحصول على تأشيرة دخول سياحية للمملكة بشكل إلكتروني ميسر، والتجول في مناطق المملكة بما في ذلك أداء العمرة.

وقالت وزارة السياحة في بيان إن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية عبر التقدم عليها من خلال موقع استخراج التأشيرة الرسمي على شبكة الإنترنت.

وأشارت "القبس" إلى أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، طالب بإخراج الحشد الشعبي من المنطقة الخضراء، وتغيير رئيس الهيئة فالح الفياض، وذلك بعد الاشتباكات الدموية التي شهدتها العاصمة بغداد، مساء الاثنين ونهار الثلاثاء، وأدت إلى مقتل العشرات من أنصار التيار الصدري، فضلاً عن عدد من مسلحي الحشد الشعبي.

وقالت "الوطن" إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن أن بلاده أرسلت ردا ”بناء“ على المقترحات الأمريكية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران وقوى عالمية عام 2015، مضيفًا أن: ”النص الذي أرسلته إيران له أسلوب بناء يهدف لاختتام المفاوضات“.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن أنصار سلفه دونالد ترامب، يسعون لإعادة الولايات المتحدة ”إلى الوراء“، محذرا من أن الديمقراطية في البلاد ”ليست مضمونة“، مضيفًا: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأمريكية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا".

وقالت "الوطن" إن اصطدام سفينة شحن بناقلة للغاز الطبيعي المسال قبالة ساحل جبل طارق أدلى إلى جنوحها وتسرب زيت الوقود منها، وفق ما أفادت حكومة المنطقة الصغيرة التابعة للتاج البريطاني.

ولا تزال سفينة الشحن ”أو أس 35“ جانحة في خليج جبل طارق منذ حادث الاصطدام في وقت متأخر من يوم الإثنين الماضي، في المنطقة الواقعة في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة ايبيريا.

ولم يصب أحد من أفراد طاقم السفينة، حيث تم إجلاء 24 شخصًا منهم، كما تم وضع حاجز عائم يستخدم لاحتواء بقعة زيت الوقود في منطقة التصادم.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الكرملين اعتبر أن القرار الذي اتخذه الأربعاء الاتحاد الأوروبي والقاضي بتعليق اتفاقية تسهّل منح تأشيرات للروس، ”سخيفًا“، مضيفًا ”أنه أمر سيئ بالنسبة للروس؛ لأن الحصول على تأشيرات سيصبح على الأرجح أصعب وسيستغرق وقتًا أطول“، مؤكدًا أن هذا التدبير سيجعل الأمور ”أكثر تعقيدًا“ بالنسبة للأوروبيين.