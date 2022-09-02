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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

محمد أبوجبل
محمد أبوجبل

أصبح محمد أبوجبل ، حارس مرمى الزمالك السابق، حديث الساعة في مصر، وتصدر المشهد الكروي خلال الفترة الحالية، بعدما سيطر الغموض على مستقبله مع الساحرة المستديرة.

 

من العالمية إلى حارس بلا مرمى|تفاصيل طرد أبوجبل من البنك الأهلي

ويعيش أبوجبل، خلال الفترة الحالية تخبط كبير بعدما أصبح بلا فريق بعد رحيله عن الزمالك، وتراجع النصر السعودي عن ضمه بعدما توصلوا لاتفاق.

ولمع نجم أبوجبل، في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون بتألقه اللافت عقب إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي وتصدياته المبهرة لضربات الترجيح التي قادت الفراعنة لخوض النهائي والمنافسة علي اللقب.


تألق أبوجبل

 

وتألق أبوجبل ، في مباراة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية وتألق في ضربات الترجيح بشكل لافت ثم قدم مستويات مميزة أمام المغرب وكرر تميزه في لقاء الكاميرون بدور الأربعة.

ولمتابعة المزيد حول آخر أخبار محمد أبوجبل .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد أبوجبل الزمالك النصر السعودي كأس الأمم الافريقية الكاميرون محمد الشناوي

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