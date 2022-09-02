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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من العالمية إلى حارس بلا مرمى|تفاصيل طرد أبوجبل من البنك الأهلي

تفاصيل طرد أبوجبل
تفاصيل طرد أبوجبل من البنك الأهلي

أصبح محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك السابق، حديث الساعة في مصر متصدرا للمشهد الكروي خلال الفترة الحالية، بعدما سيطر الغموض على مستقبله مع الساحرة المستديرة.

ويعيش أبوجبل، خلال الفترة الحالية تخبط كبير بعدما أصبح بلا فريق بعد رحيله عن الزمالك، وتراجع النصر السعودي عن ضمه بعدما توصلوا لاتفاق.

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توهج أبوجبل

ولمع نجم أبوجبل، في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون بتألقه اللافت عقب إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي وتصدياته المبهرة لضربات الترجيح التي قادت الفراعنة لخوض النهائي والمنافسة علي اللقب.

تألق أبوجبل

وتألق أبوجبل ، في مباراة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية وتألق في ضربات الترجيح بشكل لافت ثم قدم مستويات مميزة أمام المغرب وكرر تميزه في لقاء الكاميرون بدور الأربعة.

ولكن أبوجبل: وبعد التألق المبهر في أمم أفريقيا، عانى من التراجع والهبوط المفاجئ في مستواه مع كثرة أحاديثه الإعلامية لدرجة أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق أكد في تصريحات تلفزيونية أن أبوجبل بالغ في الظهور الإعلامي ولم يعد في كامل تركيزه داخل الملعب.

توهج أبوجبل

بداية الأزمة

واشتعلت الشرارة الأولي للأزمة بين أبوجبل والزمالك ، بعد عودته من كأس الأمم الأفريقية ودخل في فترة الانتقال الحر في عقده وأصبح هدفا لعدة أندية، حيث دخلت في مفاوضات لضمه على رأسها النصر السعودي.

لمع نجم أبوجبل  في كأس الأمم الأفريقية 

الصدمة الأولي

ورفض أبوجبل، تجديد عقده مع الزمالك وقرر الرحيل بعد توصله لاتفاق مع النصر السعودي وتوقيع العقود وحصوله علي جزء من مقدم تعاقده قبل أن يتراجع النصر عن ضمه بعد هبوط مستواه ليدخل حار الفراعنة في دوامة من الصراعات وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد أن قرر أبوجبل تقديم شكوى ضد النصر كما أن الفريق السعودي قدم أيضا شكوى ضد الحارس المصري.

الصدمات تتوالي علي أبوجبل

وقبل إفاقة أبوجبل من صدمة أزمته مع النصر السعودي دخل الحارس، في أزمة جديدة مع جماهير الزمالك بعدما بدأ الحديث عن إمكانية عودة أبوجبل للزمالك، بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء الذي أكد عبر قناة ناديه أن أبوجبل قد يعود خاصة أنه يريد الاعتذار لجماهير الزمالك عن عدم تجديد عقده.

الصدمات تتوالي علي أبوجبل

أبوجبل منبوذ من جماهير الزمالك

ومنذ هذه التصريحات ، واجه أبوجبل حالة من الغضب العارم من جانب مشجعي الزمالك الذين أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض عودة الحارس.

ورغم أن أبوجبل نفسه خرج بتصريحات أكد خلالها أنه تعرض للتجاهل من جانب اللجنة المؤقتة السابقة بقيادة حسين لبيب إلا أن حارس الفريق الأبيض تلقى صدمة قوية بعد إعلان أمير مرتضى المشرف على الكرة بأن ملف عودة أبوجبل مغلق تماما.

الطرد من البنك الأهلي 

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، مع محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، من أجل توقيع عقود الفريق.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، محمد أبوجبل أصر على وضع شرط جزائي ضعيف في عقده مع البنك الأهلي، رغم توصله لاتفاق مُرضي مع رئيس نادي البنك الأهلي، أشرف نصار.

وأضاف شبانة، وهو الأمر الذي دفع أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لطرد "محمد أبوجبل" من مكتبه، وتمزيق العقود.

وأتم شبانة، أقول لـ محمد أبوجبل الأموال ليست كل شيء، حافظ على تاريخك، هذا الموقف سيقلل منك بشكل كبير.
 

شبح الغموض يحاصر مستقبل أبو جبل

يحيط الغموض بمستقبل أبوجبل ووجهته القادمة خاصة أن حارس منتخب مصر أعلن تلقيه عدة عروض داخل وخارج مصر.

ارتبط اسم أبوجبل بالانتقال للمنافس التقليدي الأهلي خاصة أن البعض طرح فكرة ضم حارس الزمالك لإشعال المنافسة بينه وبين محمد الشناوي حارس الأهلي.

ودخل أبوجبل أيضا في مفاوضات للرحيل إلى المصري البورسعيدي في الموسم الجديد كما أن اسمه ارتبط بالرحيل إلى ويجان الإنجليزي.

 

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