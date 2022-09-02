رضا حجازي: المعلم الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن المعلم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية لذا يجب التركيز علي تطوير أداؤه بما يخدم الارتقاء بمستوي التحصيل الدراسي للطلاب.

جاء ذلك بحفل حزب حماة الوطن لتكريم أوائل المرحلة الثانوية، الذي ينظمه بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد وزير التعليم، ان الرئيس اهتم بالمتفوقين والمبدعين، لافتا إلي أنه سيتم إضافة يوم رياضي بالأسبوع بالتعاون مع وزارة الشباب، وأيضا يوم فني بالتعاون مع وزارة الثقافة وذلك في إطار تقديم الأنشطة الرياضية والفنية التي تعد واحدة من الحوافز التي تشجع الطلاب لحضور المدرسة وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي .

وأشار الوزير، إلي وجود السي دي والمناهج الدراسية مع الطالب في منزله يؤدي إلي خفض الدروس الخصوصية والتي تعد ظاهرة تستحق الدراسة، منوها إلي وجود مساعي كبري لتشجيع الطلاب علي الحضور للمدرسة والعزوف عن الغياب

ونوه الوزير، إلي أن الرئيس السيسي يضع قطاع التعليم بأولويات أجندة الحكومة بإعتباره أساس تحقيق التقدم والنهضة، لذا توجد توجيهات مستمرة من الرئيس بالإرتقاء بمستوي العملية التعليمية.

ولفت الوزير، إلي أن الوزارة تهدف إلي التركيز علي الشق العملي في العملية التعليمية بما يتفق مع إعداد أجيال علي مستوي فائق من الكفاءة والعلم .

ودعا الوزير ، طلاب الثانوية بالتفكير في المستقبل بطموح وشغف من خلال الوصول إلي أعلي مستويات التفوق من أجل تحقيق المنفعة العامة للوطن.