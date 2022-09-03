عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بقرار رئيس الوزراء.. إسقاط الجنسية عن عائشة أحمد سلامة.. ما السبب ؟

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

من حين لآخر، تنشر الجريدة الرسمية قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخص ما لأسباب مختلفة يتم ذكرها بالجريدة، حيث كان آخر من سقطت عنهم الجنسية المصرية هي عائشة أحمد سالم سلامة.. فما السبب؟

إسقاط الجنسية عن عائشة أحمد سالم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أول أمس الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 60 لسنة 2022، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عائشة أحمد سالم سلامة- من مواليد الإسماعيلية بتاريخ 29 / 10/ 1983.

قرار إسقاط الجنسية المصرية

سبب إسقاط جنسية عائشة أحمد سالم

ووفقا للقرار رقم 60 لسنة 2022، جاء سحب الجنسية من السيدة المصرية، لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

حالات إسقاط الجنسية المصرية

حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، حالات إسقاط الجنسية، حيث نصت المادة 15 من القانون، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

1- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

إسقاط الجنسية المصرية

حالات إسقاط الجنسية عن المصريين

كما أجازت المادة 16 من القانون ذاته، لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

إسقاط الجنسية المصرية

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

7 إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

إسقاط الجنسية الجنسية المصرية إسقاط الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

اختار الزمالك .. نجم زولت البلجيكي يقترب من فسخ تعاقده رسميًا

السكر رخص .. الكيلو بقى بكام للمستهلك في البقالة | السعر مفاجأة

موضوعات متعلقة

بكلمتين فقط| سميرة عبد العزيز تصفع محمد رمضان برد قاتل.. ماذا قالت ؟

سطح العمارة من حق شقة مين .. حكم قضائي يحسم الأمر وينهي نزاع الملايين

انتوا مالكوا هي بنت خالتك.. حكاية خناقة 5 مذيعات بسبب ياسمين صبري

شقيقتها طعنتها حتى الموت لسبب غريب.. مفاجأة صادمة في مقتل الطفلة ريتاج

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

ترشيحاتنا

مواعيد انتهاء التقديم للسكن بالمدينة الجامعية في جامعة القاهرة

شكرا على الفراولة اللذيذة.. اليابان: مصر المُصدر الأول إلينا

مدرب سيراميكا كليوباترا: مستعد لضم كهربا وأبو جبل لم يعرض علينا.. فيديو

7 أسرار للجمال عليك سرقتها من كاترينا كايف ممثلة وعارضة أزياء هندية

الهام شاهين: علي عبد الخالق أول من اكتشفني وإضافة كبيرة فى حياتي الفنية

بقرار رئيس الوزراء.. إسقاط الجنسية عن عائشة أحمد سلامة.. ما السبب ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيموثي شالاميه يلفت الأنظار بإطلالة أنثوية على ريد كاربت مهرجان فينيسيا السينمائي

سعودي تزوج من 53 امرأة.. ويوجه نصيحة غريبة للرجال |فيديو

غالي جدا.. سعر غير متوقع لـ حذاء درة الغريب في أحدث جلسة تصوير

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

فيديو

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

محمد عطية: لابد من محاسبة مسربي تقرير كشف عذرية نيرة أشرف

محمد عطية: أطلقت على كلبي اسم ميسي.. ورونالدو غير حياتي

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ