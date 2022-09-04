عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتجارهم في الحشيش بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو، قبل ترويجها على عملائهم.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائى التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص- مقيمون في محافظة السويس؛ حال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة الشروق، وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الامنية حبس ضبط حبس 3 أشخاص جوهر الحشيش مخدر الحشيش للمواد المخدرة ضبط 3 أشخاص الحشيش جوهر الحشيش المخدر مصلحة الطب الشرعي قبل ترويجه معمل الكيميائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

يامثبت العقل في الراس يارب.. رسالة غامضة من شوبير تثير الجدل

أيقظت جريمة نيرة أشرف| المنوفية تهتز لقتل طالبة من ظهرها.. شاهد صورها

محمود الخطيب بنفسه | إنبي يكشف إنتقال نجم الفريق لـ الأهلي

ملك الكبدة.. غلق مطعم شهير في إمبابة

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

الأهلي يضم لاعبا أجنبيا خرافيا في هذا المركز.. تفاصيل

ابني محتاج حقن كبد.. محتالة مصرية تجمع التبرعات على النت بصورة طفل متوفى

موضوعات متعلقة

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

اليوم.. محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي

اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف عابدين

أولى جلسات محاكمة 43 متهماً في قضية حرس الثورة

خدها طريق مهجور.. القصة الكاملة لتحرش سائق توك توك بفتاة بالخليفة

حبس لصوص الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بباب الشعرية

ولا في الخيال..سجل لمراته شهرين علاقتها المحرمة مع عشيقها.. والمحكمة براءتها وخلعته

حبس 3 أشخاص لحيازتهم 4 كيلو حشيش في الشروق

ترشيحاتنا

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022

35 ألف جنيه .. زيادة في أسعار أوبل موكا 2022 |صور

قفزة جنونية في أسعار الذهب .. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

بعد واقعة القليوبية.. الحبس والغرامة لموزعي النت الهوائي على الجماهير دون تصريح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

في ذكرى وفاته.. محيي الدين اللباد رائد فن أغلفة الكتب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للجمال الطبيعي عنوان.. تعرفي على روتين العناية بالبشرة لشاكيرا ملكة الإغراء

ياسمين الخطيب الأجرأ… نجمات تألقن باللون الأحمر

كدة ودّعت ماما بالمطار.. الموت يفجع الإعلامية اللبنانية فاتن موسى

بعد أيام من إعلان والدتها.. كندة علوش بوزن زائد في فينسيا|شاهد

فيديو

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ