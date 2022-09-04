حبس 3 أشخاص لاتجارهم في الحشيش بالشروق

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو، قبل ترويجها على عملائهم.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائى التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص- مقيمون في محافظة السويس؛ حال استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة الشروق، وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.