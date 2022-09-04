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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممثل اليونيسيف فى مصر: أزمة المناخ تهدد الأطفال وتستمر تبعيتها للأجيال القادمة

قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ

قال جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر،  إن قضية التغيرات المناخية قضية تمس حياتنا بشكل مباشر، كما أنها تسبب أزمة لحقوق الطفل وتستمر تبعتها عبر الأجيال وتعرض أزمة المناخ جميع الأطفال بتهديد أكبر من موجات الحر والجفاف والأعاصير.

وتابع هوبكنز خلال فاعلية الشباب والمناخ إن على الرغم من المشاكل والتحديات التى تصاحب تغير المناخ مقلقة جدا دائما ما توجد فرصة الأمل والعمل، مهنأ  مصر استضافة قمة المناخ والتى تضم ممثلين من الحكومة ومسؤولين رفيعي المستوى وشراكة تضم القطاع الخاص.

وقال ممثل يونيسف في مصر إنه يمكن ترجمة التزامنا نحو التخفيف من آثار تغير المناخ إلى عمل للجميع وان تقوم الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع الدولي بتركيز الاهتمام والتمويل لتلبية احتياجات الاطفال الأكثر احتياجاً وتفعيل مقترحات الشباب المبتكرة.

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وأضاف أنه فخر لليونسيف أن تكون جزء من قافلة الشباب والمناخ مع منظمات الأمم المتحدة والتى ستسافر فى جميع أنحاء مصر وتتوقف فى محطات على طول الطريق للاستماع إلى الأطفال والشباب للتعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم حول ما يمكننا القيام به للتكيف والتأقلم مع تغير المناخ وتخفيف أثاره.

وأوضح أنه سعيد بمشاركة الشباب فى تقديم نشاطات القافلة التفاعلية والتواصل مع كل الشباب للتأكد من توصيل أصوات الأطفال والشباب في مصر والاستماع إليها فى قمة المناخ وكذلك انضمام شخصيات مؤثرة من الشباب والشخصيات العامة لدعم الرسائل والحلول التى يقدمها الشباب من خلال القافلة أو من خلال المنصات الرقمية.

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