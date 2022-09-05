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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 100 ألف جنيه.. أسعار أرخص سيارة صينية مستعملة |صور

شيري انفي
شيري انفي

استطاعت شركة شيري الصينية أن تقدم باقة من الاصدارات المتنوعة، سواء داخل السوق العالمي أو العربي، ومنها السيارة "أنفي"، والتي تتصدر سوق السوق المصري للسيارات المستعملة، بين موديلات 2013 و 2018، حيث تعد واحدة من ابرز الاصدرات الصينية والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

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شيري انفي

وتأتي السيارة شيري انفي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، 16 صمام، يستطيع ضخ قوة قدرها 109 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، عند 4500 دورة في الدقيقة.

شيري انفي

وتستمد اوامر الانتقال من ناقل حركة يدوي "مانيوال" فقط، مكون من 5 سرعات، يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 172 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقارب الـ 6 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

شيري انفي

وتتميز السيارة شيري انفي بمساحة داخلية رحبة، بالاضافة إلى حقيبة تخزين تتسع إلى 485 لتر، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4.580 متر، وبعرض 1.760 متر، و 1.483 متر للارتفاع، مع شبكة أمامية فضية اللون متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح حادة المظهر.

شيري انفي

وترتكز السيارة شيري انفي على جنوط 15 بوصة، بينما تضم مكيف للهواء مانيوال، وقفل مركزي للابواب، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور ستيرينج، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية التحكم مدعومة بسخان، ونظام صوتي وترفيهي.

شيري انفي

وتبدأ أسعار السيارة شيري انفي من 100 الف جنيه حتى 140 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة، وتاريخ الاصدار.

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