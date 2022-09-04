محمد القرش: الزراعة التعاقدية تضمن العدالة في أسعار المحاصيل

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي الفلاح المصري اهتماما كبيرا، ولذلك تعمل الدولة دائما على تطوير مصدر دخله من أجل توفير حياة كريمة له.

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الزراعة التعاقدية تتم بين 3أطراف، وهم البائع والمشتري والدولة، منوها بأنه الدولة تنفذ منظومة الزراعة التعاقدية في عدد من الاصناف أهمها القمح، حيث قامت بوضع سعر استرشادي يصل إلى 1000 جنيه.

ولفت إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن وجود عدالة في أسعار المحاصيل الزراعية، كما أنها أصبحت تمثل ضمان حقيقي للمزراع والمشتري.

وأوضح أن محاصيل الخضر لا تطبق عليها منظومة الزراعة التعاقدية، على عكس القمح والأقطان والذرة، منوها بأن الدولة وضعت سعر استرشادي للذرة يصل إلى 6 ألاف جنيه.

وشدد على أن الدولة وضعت أسعار استرشادية لأغلب المحاصيل الاستراتيجية، كما أنها تتدخل كـ مشتري لتحفيذ المزارع والفلاح المصري، منوها بأن الوزارة تقدم دورات إرشادية للحديث عن الزراعة التعاقدية.

وأكمل: الدولة تقدم الدعم الفني والإرشادي للمزراع فيما يخص الزراعة التعاقدية.

