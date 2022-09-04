الشباب والرياضة: كابيتانو مصر يستهدف الكشف عن مواهب كرة القدم

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزراة الشباب والرياضة قامت بتطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي يضم 12 لعبة، من ضمنهم كرة القدم، موضحا أن برنامج "كابيتانو مصر" يتم بالتعاون مع الوزارة والمتحدة للخدمات الإعلامية.



وأضاف "محمد فوزي" خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن برنامج "كابيتانو مصر" سيعمل على اختيار نجم في كل مركز، منوها بأن البرنامج سيتم إذاعته على التليفزيون، ويستهدف الكشف عن مواهب كرة القدم المصرية، البرنامج سيمر بكل من محافظ القاهرة والغربية والإسكندرية والشرقية كـ مرحلة اولى.

وشدد على أهمية مراكز الشباب ودورهم في البحث عن المواهب الشبابية، مؤكدا أن مراكز الشباب تلعب دورا في إخراج المواهب في كافة الألعاب الرياضية.

وأكد أن برنامج "كابيتانو مصر" سيعمل على تسويق الشباب والمواهب في أكبر الأندية، منوها بأن الرئيس السيسي يعتبر الرياضة أمن قومي ويوليه اهتماما كبيرا.