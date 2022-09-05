نقص الوقود وحالات الفوضى..هيئة تنشيط السياحة: نواجه الكثير من التحديات العالمية



قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السياحة المصرية تواجة الكثير من التحديات، أهمها طاقة النقل الجوي وحالة الفوضى التي عمت بعض المطارات العالمية، متابعا: حالة الفوضى أثرت بشكل سلبي على السياحة في مصر.

وأضاف "عمرو القاضي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن ارتفاع سعر الوقود في العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أثر أيضا بالسلب على سعر تذاكر الطيران، وبدوره على السياحة في مصر، مشددا على أن الدولة المصرية تستهدف إعادة تنشيط بعض الاسواق العالمية لجذب السياح بشكل أكبر.

ولفت إلى أن المقاصد السياحية المصرية تتميز بالجو المعتدل وبنية أساسية ممتازة، منوها بأن تعامل مصر مع أزمة كورونا وتخطيها من أهم أسباب زيادة جذب السياحة إلى مصر مرة أخرى.



واسترسل: سنعمل على إحداث تعديل بسيط على حملة "أتبع الشمس"، من أجل توجيهها إلى أسواق وشرائح معينة، مشيرا إلى أن منذ منتصف العام الماضي يتم استهداف الشباب، فهم الفئة الأكثر جرأة وإقداما على السفر والمغامرة.

وأوضح أن تركيز الوزارة لا يقتصر على الشباب فقط، بل نهتم بكافة الفئات العمرية، مشيرا إلى أن معظم السياحة الواردة إلى مصر تكون جماعية وليست فردية.

