حاميها حراميها .. ولاد حارس عقار وراء سرقة شقة بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى - جهاز تابلت - ٣ هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة (نجلى حارس العقار محل الواقعة "عاطل– شقيقته" ، مقيمان بمحل البلاغ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " التسلق " ، كما أقرا بأنهما نظراً لعلمهما بإحتفاظ مالك الشقة بمبالغ مالية بداخلها ، فإختمرت فى ذهنهما فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك قاما بمغافلة والدهما حارس العقار والإستيلاء على مفتاح شقة كائنة أسفل الشقة محل البلاغ لعرضها للبيع ، وقام المتهم الأول بالدخول إلى الشقة وتسلق المواسير من منور العقار وتمكين المتهمة الثانية من الدخول والإستيلاء على المسروقات المشار إليها .

كما تم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة) ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.