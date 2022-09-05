عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاميها حراميها .. ولاد حارس عقار وراء سرقة شقة بالقاهرة

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى - جهاز تابلت - ٣ هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة (نجلى حارس العقار محل الواقعة "عاطل– شقيقته" ، مقيمان بمحل البلاغ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " التسلق " ، كما أقرا بأنهما نظراً لعلمهما بإحتفاظ مالك الشقة بمبالغ مالية بداخلها ، فإختمرت فى ذهنهما فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك قاما بمغافلة والدهما حارس العقار والإستيلاء على مفتاح شقة كائنة أسفل الشقة محل البلاغ لعرضها للبيع ، وقام المتهم الأول بالدخول إلى الشقة وتسلق المواسير من منور العقار وتمكين المتهمة الثانية من الدخول والإستيلاء على المسروقات المشار إليها .

كما تم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة) ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة الساحل امن القاهرة حارس العقار مبلغ مالى مبالغ مالية المتهمة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

رعب وفزع بين العملين| القصة الكاملة لنحر صاحب شركة سياحة داخل مكتبه بالغربية

بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر| تعرف على رد محمد عواد.. فيديو

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

تعدى عليها وقطع ملابسها.. حالات واتس الخادمة أشعلت نار الجاني| تفاصيل

تقسيط الغرامة لـ الزمالك.. المصري يسعى لضم كهربا مجانا من الأهلي

ترشيحاتنا

هل يعاني اقتصاد روسيا من العقوبات وحرب أوكرانيا؟

حقيقة انتقال أحمد عادل ميسي إلى الزمالك

رجل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال.. إريكسن من أزمة قلبية إلى عرش النجومية

مصر تكافح التصحر بـ مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. خطوات التسجيل باختبارات القدرات للكليات عبر هذا الرابط

بـ تخفيضات 30% .. زي مدرسي وأدوات طلابية في كلنا واحد بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا محترمة وخلوقة.. أجرأ 10 إطلالات أثارت الجدل لـ طليقة أحمد الفيشاوي

محدش يفتح فيسبوك بكرة.. ماذا سيحدث في الموقع ويهدد بفضح كل المستخدمين؟

البيض بقى أومليت على الأسفلت.. صور وتفاصيل أغرب حادث في مصر

هنتفضح كلنا .. اختراق الفيسبوك يفزع الفتيات | اعرف الحقيقة

فيديو

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: ابن مين ده

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ