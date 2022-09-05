فيسبوك فضحهم .. ضبط لصين سرقا دراجة نارية من مدخل عقار بالزيتون

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية من داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه. باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "سكين" – مفك).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، كما أضافا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد حماية نشاطهما الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.