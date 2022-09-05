عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرس 120 شجرة مثمرة بطريق بحيرة قارون

أثناء غرس الاشجار
أثناء غرس الاشجار بطريق بحيرة قارون

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم أمس تنفيذ حملة برئاسة أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق ، قامت بمتابعة أعمال حملات النظافة المكبرة والتشجير بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون وطرق عدد من قرى المركز ،حيث يجرى القيام بأعمال نظافة وتمهيد ورفع للأتربة ، وتنظيف وتنسيق الأحواض ورى الأشجار.

 

كما أوضح أن الوحدة المحلية بقرية سنهور البحرية قامت بغرس (120) شجرة مثمرة (زيتون وجوافة) بطريق بحيرة قارون.

 

أضاف رئيس المركز أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي لحالات التعدى على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها من التآكل أو التبوير ،فقد تمت إزالة لحالتى تعد فى المهد بقرية بيهمو ،الأولى على مساحة (1) قيراط والثانية على مساحة (12) سهماً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

 

القباج تشارك في حفل إطلاق وزارة المالية للموازنة التشاركية من محافظة الفيوم

 

الفيوم: رفع 323 طن قمامة وأتربة واستمرار حملات النظافة والتجميل بطرق مركز سنورس

 

305013156_445083957656815_7213048769946383581_n
305013156_445083957656815_7213048769946383581_n
304808193_445083864323491_6681151558384090926_n
304808193_445083864323491_6681151558384090926_n
304856189_445083827656828_5459574240803773982_n
304856189_445083827656828_5459574240803773982_n
304929153_445083934323484_8787990950142654181_n
304929153_445083934323484_8787990950142654181_n
304953212_445083904323487_2943620688251148756_n
304953212_445083904323487_2943620688251148756_n
الفيوم غرس 120 شجرة بحيرة قارون مثمرة محافظة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما| وهذا سعره مقابل الجنيه

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

البيض بقى أومليت على الأسفلت.. صور وتفاصيل أغرب حادث في مصر

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

شاهد لحظة وفاة مواطن أثناء صلاة الفجر بالغردقة

بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر| تعرف على رد محمد عواد.. فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

موضوعات متعلقة

الفيوم: رفع 323 طن قمامة وأتربة واستمرار حملات النظافة والتجميل بطرق مركز سنورس

ترشيحاتنا

أشادت بـ سوناك وجونسون.. أول كلمة لـ ليز تراس بعد فوزها برئاسة وزراء بريطانيا

ليز تراس لـ جونسون: شكرا لوقوفك في وجه بوتين

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات

حبس وغرامة للمخالفين.. مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات

بادر واحجز لك وظيفة.. فرص عمل بالشرقية برعاية حكومية

هل حصلت على أجر إرضاع أولادها الثلاثة؟.. نهاد أبو القمصان ترد بكل صراحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عهد جديد.. ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل House of the Dragon

أسرع طريقة لـ تحضير الكيك زي المحلات

من الأجرأ.. بنات شريف منير يتنافسن بجمالهن على السوشيال ميديا| شاهد

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

فيديو

وزير الدفاع يشهد تكريم أبطال القوات المسلحة أصحاب الإنجازات الرياضية محلياً ودولياً

بعد تسريب صورتها عارية .. من هي فاطمة بن سعيدان |فيديوجراف

مشاهير عانوا العقوق.. ابنتا شريف منير تهجران أمهما ونجل شريفة ماهر يضربها

حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: ابن مين ده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ