غرس 120 شجرة مثمرة بطريق بحيرة قارون

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم أمس تنفيذ حملة برئاسة أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق ، قامت بمتابعة أعمال حملات النظافة المكبرة والتشجير بطريق القاهرة/الفيوم وطريق بحيرة قارون وطرق عدد من قرى المركز ،حيث يجرى القيام بأعمال نظافة وتمهيد ورفع للأتربة ، وتنظيف وتنسيق الأحواض ورى الأشجار.

كما أوضح أن الوحدة المحلية بقرية سنهور البحرية قامت بغرس (120) شجرة مثمرة (زيتون وجوافة) بطريق بحيرة قارون.

أضاف رئيس المركز أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي لحالات التعدى على الأراضي الزراعية حفاظاً عليها من التآكل أو التبوير ،فقد تمت إزالة لحالتى تعد فى المهد بقرية بيهمو ،الأولى على مساحة (1) قيراط والثانية على مساحة (12) سهماً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

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