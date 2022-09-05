أستاذ مناخ: سنواجه كارثة ربما تحدث بعد 10 سنوات| فيديو

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن التغيرات المناخية تشكل أزمة حياة على الأرض، موضحا أنه من الممكن أن يحدث متغيرات خلال الـ 10 سنوات المقبلة تغير شكل الحياة على الكوكب؛ فى حالة عدم مواجهة أزمات تغير المناخ.

وأضاف أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون آي"، ببرنامج “راجل و2 ستات”، أن تغير المناخ تكمن خطورته في الموجات شديدة الحرارة، وحدوث فيضانات ومشكلات فى الهواء، وستنتشر الأمراض السرطانية، والأغذية ستفسد، وسيكون هناك مشكلات لا يستطيع أحد مواجهتها.

ولفت إلى أن مشكلات المناخ ستكون بسبب الدول الصناعية الكبرى التي تمثل 80% من حجم المشكلة، والباقي يمثل 20% فقط.

وأشار إلى أن الجميع مطالب بمعرفة المشكلات التى تؤثر على البيئة، وعلى الجميع الحفاظ على البيئة.