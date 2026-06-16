ريال مدريد يحسم صفقة برناردو سيلفا رسميًا

حسم نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، بعدما وقع اللاعب رسميًا على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية داخل ملعب "سانتياجو برنابيو".

وجاء انتقال سيلفا إلى النادي الملكي عقب اقتراب نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ما أتاح له حرية التفاوض والتوقيع لأي نادٍ دون الحاجة إلى دفع مقابل مالي لناديه السابق، في صفقة تمثل إضافة قوية لكتيبة ريال مدريد.

ووفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين، سيرتبط اللاعب البرتغالي بعقد يمتد لموسمين، مع إمكانية تمديده لفترة إضافية وفقًا لشروط محددة تتعلق برغبة الطرفين ومشاركة اللاعب مع الفريق.

ويُعد سيلفا أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة بقميص مانشستر سيتي وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، الأمر الذي دفع إدارة ريال مدريد للتحرك من أجل ضمه والاستفادة من خبراته الكبيرة.

وشهدت المفاوضات النهائية بعض التفاصيل الإدارية والمالية المرتبطة باللوائح الضريبية في إسبانيا، حيث فضّل محيط اللاعب تأجيل إتمام الصفقة لفترة قصيرة لتفادي بعض الالتزامات الضريبية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بإعلان التعاقد رسميًا.

وكان اسم برناردو سيلفا قد ارتبط خلال الفترة الماضية بعدد من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، من بينها فريق يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إلا أن رغبة اللاعب في الاستمرار بالمنافسة على أعلى المستويات الأوروبية والمشاركة في دوري أبطال أوروبا حسمت وجهته لصالح ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يمنح سيلفا المدرب فرصة أكبر لتنويع الخيارات التكتيكية داخل خط الوسط والهجوم، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز، إلى جانب خبرته الكبيرة في المباريات الكبرى.

وتأمل جماهير ريال مدريد أن يسهم الوافد الجديد في تعزيز قوة الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل طموحات النادي للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.