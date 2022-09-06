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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عزة مصطفى تشكر وزير التنمية المحلية بعد الاستجابة لعلاج مواطن

صدى البلد

وجهت الإعلامية عزة مصطفى الشكر لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بعد الاستجابة لحالة إنسانية عرضها برنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد.


وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه فى استجابة سريعة للحالة الإنسانية التي تم عرضها أمس بشأن حالة عم عبد الفتاح الإمام من محافظة الدقهلية الذي يعاني من انسداد فى مجرى البول ومحتاج عملية تسليك الانسداد ويعانى من أمراض زي البلهارسيا والتليف الكبدى، بجانب عدم قدرته على تحمل مصاريف مدارس أبنائه.


وتابعت أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بالتواصل مع الحالة وبالفعل تواصلت مديرية الشئون الصحية مع عم عبد الفتاح لإجراء عملية تسليك مجرى البول وعلاجه من باقى الأمراض.. وتم توجيه لمستشفى نبروه المركزى وهو حاليا بيتم إجراء الفحوصات الطبية له لإجراء العملية.


وأكدت عزة مصطفى أن مديرية التضامن تواصلت معه وسيتم إعفاء أبنائه الثلاثة من مصاريف الدراسة.


 

عرضت الإعلامية عزة مصطفي، خلال حلقة أمس تقرير مؤثر عن عم عبد الفتاح الذي يعاني من مرض الكبد بالدقهلية.

وأشار التقرير، إلي أن المريض يعاني أيضا من إنسداد بمجري البول، ولا يقدر علي إجراء عملية جراحية.

من جانبه قال عبد الفتاح: “كنت بشتغل صانيعي مخبوزات وفجأة تعبت وأنا بشتغل وروحت أكشف وجدت إني مصاب بتليف في الكبد”.

وأضاف: "أنا محتاج أعمل عملية لـ انسداد مجري البول وحسبما أكد لي الدكتور العملية هتكلف 8 آلاف جنيها.

وتابع: "كل اللي أنا طالبه أوضة ليا أنا وعيالي لانهم مشردين كل واحد في مكان وأنا موجود في منزل أخواتي، ومحتاج مصدر رزق ليا أنا وأولادي".

 

عزة مصطفي التنمية المحلية هشام امنة محافظ الدقهلية صالة التحرير

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