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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابعت شكوتك.. عزة مصطفى توجه رسالة هامة للمواطنين.. فيديو

عزة مصطفي
عزة مصطفي

أكدت الإعلامية عزة مصطفي، أن البرنامج تلقى أكثر من رسالة بشأن تواجد قمامة، وعلى الفور جاءت الاستجابة من وزارة التنمية المحلية، وإزالة القمامة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شكوى من منطقة بالإسكندرية، وتم إزالة القمامة، وآخري من الدقى، وإمبابة، وتم إزالة جميع القمامة.

ولفتت إلى أنه غير لائق وجود قمامة بنزلة محور 26 يوليو، بميدان لبنان، والمشهد غير مقبول، كما أن  الدائري حدث ولا حرج.

وطالبت عزة مصطفى من المواطنين بإرسال أى شكوى خاصة بالقمامة، على رقم 5774، أو 09000774، أو أرسال رسالة على 5774، أو على صفحة البرنامج.

عزة مصطفي قمامة صالة التحرير صدى البلد التنمية المحلية

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