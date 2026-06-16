4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات الأمنية

قُتل أربعة أشخاص على الأقل، اليوم الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في أحدث حلقة من التصعيد العسكري المستمر على الحدود الجنوبية.

وذكرت الوكالة أن طائرات مسيّرة إسرائيلية نفذت سلسلة ضربات استهدفت مركبات في بلدتي ميفدون وشوكين بمحافظة النبطية.

وأسفر الهجوم الأول عن مقتل شخصين بعدما تعرضت سيارة لضربة مباشرة، قبل أن تستهدف غارة ثانية الموقع ذاته بعد تجمع عدد من المواطنين في المكان، فيما أدى استهداف مركبة أخرى في بلدة شوكين إلى سقوط قتيلين إضافيين وإصابة عدد من الأشخاص.

وبحسب المصادر اللبنانية، فإن هذه الهجمات تأتي في ظل استمرار التوتر الأمني رغم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة المواجهة.

كما أشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر، حتى وقت إعداد هذا التقرير، بياناً رسمياً يوضح ملابسات الضربات أو الأهداف التي كانت وراء تنفيذها.

ويشهد جنوب لبنان منذ أشهر تصعيداً عسكرياً متواصلاً تخللته غارات جوية وقصف متبادل، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية واسعة. وتشير تقديرات وتقارير دولية إلى أن المواجهات الأخيرة ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية اللبنانية وأدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى ونزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية.

وتأتي الغارات الجديدة في وقت تتواصل فيه مساعٍ دبلوماسية دولية وإقليمية لاحتواء الأزمة، بالتزامن مع مفاوضات أوسع تتعلق بالأوضاع الأمنية في المنطقة والعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. كما تبرز مخاوف متزايدة من أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية إلى تقويض جهود التهدئة وجرّ المنطقة إلى موجة جديدة من التصعيد.

ومن المتوقع أن تثير هذه التطورات ردود فعل سياسية وأمنية خلال الساعات المقبلة، في وقت تتابع فيه الجهات الدولية المعنية الوضع عن كثب خشية انزلاقه إلى مواجهة أوسع نطاقاً.

