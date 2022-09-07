رئيس أمانة الحوار الوطني: تواصلت مع ضياء داوود للمشاركة كـمقرر لكنه اعتذر

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة لـ الحوار الوطني، أسباب اعتذار الدكتور محمد صفي الدين خربوش، عن مهام العمل كمقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالحوار الوطني.

وقال محمود فوزي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" كنا نتمنى أن يستمر الدكتور صفي الدين خربوش معنا كمقرر للجنة حقوق الإنسان ".

وأضاف محمود فوزي:" الدكتور محمد صفي الدين خربوش رأى أنه قد لا يوفق بين التزامات الحياة المهنية مع متطلبات إدارة اللجنة ".

ضياء الدين داوود

وتابع محمود فوزي:" نحن حريصين على مشاركة ضياء الدين داوود كـ مقرر في إحدى اللجان الفرعية ".

وأكمل محمود فوزي:" تواصلت مع ضياء الدين داوود للمشاركة كـ مقرر لأحد اللجان الفرعية لكنه اعتذر وقال لي « يامحمود انا راغب وحريص على المشاركة في الحوار الوطني ولكني لا أريد أن أقيد نفسي بمحور واحد وأريد أن أشترك في أكثر من محور وهذا لن يكون متاح إذا دخلت في الشكل التنظيمي للحوار الوطني »".