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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ندى الكامل
ندى الكامل

تجاهلت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي أزمتها مع الداعية مظهر شاهين بعد هجوم وتراشق حاد بالألفاظ بين الثنائى، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستورى بحسابها على انستجرام. 

وظهرت ندى الكامل من خلال الفيديو تغنى وترقص على أنغام أغنية “الحلق” للمطرب سعد لمجرد .

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وحذف المطرب عمر كمال صورة كان نشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من الساحل الشمالي وهو جالس أمام البحر من عطلتله الصيفية وكتب على الصورة "taking by my love"، وذلك بعد بلوك الفنانة ندى الكامل في تصرف مفاجئ.

وقامت معجبة بالرد على المنشور:" my love سلم على ندى الكامل ورد عليها عمر قائلا:" بتسلم عليكي" قبل حذفه.

طليقة أحمد الفيشاوي تلغي متابعة عمر كمال.. 

هكذا كانت نهاية العلاقة التي ربطت بين ندى الكامل ومطرب المهرجانات، التي يمكن وصفها بالصداقة التي استمرت قليلا لاسيما أن كلا منهما لم يصف طبيعة الصلة بينه وبين الأخر حتى الآن.

حساب ندى الكامل - طليقة الفيشاوي - عبر تطبيق انستجرام، خلى من متابعة عمر كمال وكذلك حساب الأخير أيضا، ما يكشف أن البلوك هو الذي أنهى العلاقة وليس إلغاء المتابعة، حيث أن الحظر أو البلوك لا يبقي على متابعة أي شخص للأخر.

وما يؤكد أن البلوك هو الذي أنهى علاقة طليقة الفيشاوي وعمر كمال، أيضًا، هو اختفاء الاعجابات (اللايكات) بينهما على الصور التي وضعها كلا منهما ونالت إعجابهما المتبادل.

واعترفت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بحبها للفنان عمر كمال ، حيث أبدت إعجابها بصوته عن حمو بيكا .

لتثير بذلك ندى كامل التساؤلات مرة أخرى حول ارتباطها بالفنان عمر كمال بعد أخبار كثيرة تم تداولها خلال الفترة الماضية .

ندى الكامل: عمر كمال المفضل لدي


وأجابت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

ووجه أحد متابعين سؤالا لطليقة أحمد الفيشاوي حول مطربها الشعبي المفضل (عمر كمال أم حمو بيكا) لتجيب بأنها تحب «عمر كمال».

طليقة الفيشاوي وعلم المثلية الجنسية
نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزءا كبيرا من الصورة مستعينة بشعار قوس قزح وقلب كبير.

صورة ندى الكامل طليقة الفيشاوي أثارت جدلا بين متابعيها على “إنستجرام”، بسبب استعانتها بشعار المثلية الجنسية.

 

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