ميادة بغدادي تشارك هند صبري في "مهب الريح".. تفاصيل

تعاقدت الفنانة الشابة ميادة بغدادي، على الاشتراك في مسلسل "في وش الريح" مع النجمة هند صبري، وهو العمل الذي يعرض خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتأتي مشاركة ميادة في العمل عقب نجاح دورها في مسلسل "The board" الذي أنتجته شركة نتفلكس وقدمته خلاله احد ادوار البطولة في العمل الذي لعب بطولته باسم ياخور .

وعبرت ميادة عن سعادتها بالاشتراك في "مهب الريح" بجانب النجمة هند صبري، حيث أكدت في بيان صحفي أن هذه التجربة ستكون فاتحة خير لها للاشتراك في أعمال مصرية عديدة قادمة.

ولفتت إلى أنها تقدم دور جارة هند صبري في الكومبوند الذي تسكن فيه والذي يعيش فيه الفئة الغنية للغاية، منوهة بأنها شاهدة على حادث قتل مهم في أحداث العمل .



مسلسل في مهب الريح، من بطولة هند صبرى، وماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث كانت أليسيا فلوريك زوجة صالحة لزوجها، محامي الدولة السابق، و بعد فضيحة جنسية وقضايا فساد مهينة للغاية، يقبع خلف القضبان، ومع تصاعد الأحداث يجب عليها إعالة أسرتها والعودة للعمل كمتقاضي في مكتب محاماة.

ويضم مسلسل "The board" نخبة من نجوم العالم العربي ومنهم باسم ياخور، سلوم حداد، ندين تحسين بيك، خالد القيش، روزينا لاذفاني، عبدو شاهين، كرم الشعراني، جوان الخضر، شادي الصفدي، دياموند بوعبود، إيهاب شعبان، ترف التقي، ديمة الجندي، وتأليف وإخراج هوزان عكو .