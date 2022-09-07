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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سالي سمير في أولى حلقات حكاوي طبية: هنقدم معلومات سليمة وهنصحح الأفكار المغلوطة

سالي سمير
سالي سمير

قالت الإعلامية سالي سمير،  في أولى حلقات برنامجها إن برنامج «حكاوي طبية» سيحرص خلال حلقاته الفترة المقبلة على تقديم معلومات طبية سليمة.

وتابعت  سالي سمير خلال برنامج «حكاوي طبية» على قناة «صدى البلد»: «هنصحح الأخطاء الطبية الشائعة بين الناس، اللي بتخص صحتنا، في كل حلقة هتكون معانا شخصية درامية متواجدة حوالينا في كل مكان، بتعبر عن الشخص اللي قالك خد الدواء ده وهتبقى زي الحصان، وتعبر عن الشخص اللي قالك اديهم أي خافض حرارة».

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وأضافت سالي سمير  «شخصية الست ناصحة الدرامية ستعكس الكثير من الممارسات الطبية السلبية التي تتحول إلى معتقدات مسلم بها وموروثات»، مشيرة إلى أن البرنامج سيستضيف نخبة من أقوى الأطباء، وسيتلقى كافة رسائل واستفسارات المشاهدين.

ويذاع برنامج حكاوي طبية، في الخامسة مساء كل أربعاء على قناة صدى البلد.

سالي سمير حكاوي طبية صدى البلد معلومات طبية

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